Inter | entro aprile la prima tranche dei salari arretrati

(Di mercoledì 21 aprile 2021) La questione stipendi dell’si sta avvicinando a una risoluzione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in questi giorni la società pagherà le mensilità del mese di febbraio, la cui deadline è previstafine mese. Si parla, in totale, di 15 milioni di euro lordi. Il resto dovrebbe arrivare subito dopo la fine del L'articolo

Advertising

Group8g : Hahahahahaha dopo tanto silenzio ora ci si ricorda degli stipendi .. ma aprile di che anno ? Ovviamente #Gravina e… - zazoomblog : Inter stipendi ok entro aprile. E Bastoni rinnova con adeguamento - #Inter #stipendi #entro #aprile. - DiBellaAle : Adesso mi aspetto che la fiera del buonismo provinciale chieda alle istituzioni calcistiche di estromettere Roma In… - A5359201 : RT @Gazzetta_it: #Suning #Inter, stipendi ok entro aprile. E #Bastoni rinnova con adeguamento - interchannel_ic : -

Ultime Notizie dalla rete : Inter entro

La Gazzetta dello Sport

fine aprile ecco febbraio, poi tutti gli altri Aveva suscitato clamore in casail problema nel pagare gli stipendi dei calciatori, ma adesso il presidente Zhang avrebbe risolto il ...'In linea generale, poi, l'pagheràla fine di maggio altre quattro mensilità. Subito dopo la fine del campionato, infatti, Zhang staccherà un assegno di 60 milioni lordi per gli stipendi ...Inter, l'attenzione in casa nerazzurra è totalmente catturata dalla recente uscita dal progetto della Superlega, avvenuta nella prima mattinata di oggi ...Arriva notizie importanti relative agli stipendi in casa Inter. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, entro fine mese il club nerazzurro conta di aver saldato le mensilità di giocatori ...