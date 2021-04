Il virus rende noti. Virologi in ansia per la fine del Covid e delle loro comparsate in tv (Di mercoledì 21 aprile 2021) Se di colpo tornasse la normalità per i tanti Virologi diventati vip della tv sarebbero davvero guai. Il Covid, infatti, rende noti. Sparirebbero dai palinsesti, dalle radio, dai giornali. E così, mentre Draghi deve ancora avviare le prime “riaperture”, queste nuove star televisive premono per bloccare tutto e tenere l’Italia chiusa. Del resto, cosa importante se si suicida un’altra partita Iva, o se chiude l’ennesimo ristorante. Come scrive in un’interessante analisi Pietro Senali su Libero, “è una professione che va all’incontrario. Quando il mondo è in ginocchio, piegato dalla pandemia, l’economia stramazza e la depressione diventa sentimento collettivo, loro toccano l’ apogeo. Più il virus dilaga, più il virologo vive il suo momento di gloria, guadagna, diventa famoso”.



