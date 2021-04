How I Met Your Father, sì allo spin-off di HIMYM con Hilary Duff: i dettagli (Di mercoledì 21 aprile 2021) Televisione Arriva la notizia che farà felici tutti i fan della comedy cult degli ultimi anni: le prime anticipazioni sul sequel Pubblicato su 21 Aprile 2021 How I Met Your Mother (E alla fine arriva mamma) avrà il suo spin-off How I Met Your Father. La protagonista della nuova serie tv avrà come protagonista un volto noto del piccolo schermo. Si tratta di Hilary Duff. Una gran bella notizia che tutti coloro che hanno amato le vicende di Ted Mosby (Josh Radnor) , che ha avuto il compito di raccontare ai due figli come ha conosciuto la loro mamma. Un racconto iniziato nel 2005 e che è arrivato a una conclusione nel 2014, dopo ben nove stagioni. Ha appassionato milioni di spettatori nel corso di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021) Televisione Arriva la notizia che farà felici tutti i fan della comedy cult degli ultimi anni: le prime anticipazioni sul sequel Pubblicato su 21 Aprile 2021 How I MetMother (E alla fine arriva mamma) avrà il suo-off How I Met. La protagonista della nuova serie tv avrà come protagonista un volto noto del piccolo schermo. Si tratta di. Una gran bella notizia che tutti coloro che hanno amato le vicende di Ted Mosby (Josh Radnor) , che ha avuto il compito di raccontare ai due figli come ha conosciuto la loro mamma. Un racconto iniziato nel 2005 e che è arrivato a una conclusione nel 2014, dopo ben nove stagioni. Ha appassionato milioni di spettatori nel corso di ...

