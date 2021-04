Ghinaglia | il primo martire dello squadrismo fascista

Advertising

maurovanetti : Ah, e tra l'altro al Circolo Ghinaglia mancano solo 20 euro per raggiungere l'obiettivo di 1000 del crowdfunding, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ghinaglia primo

La Provincia Pavese

Molti, infatti, soprattutto giovani, non sanno chi sia stato Ferruccio, arrivato nel ... A Pavia era stato ilsegretario della federazione del partito comunista e la prima vittima del ...Molti, infatti, soprattutto giovani, non sanno chi sia stato Ferruccio, arrivato nel ... A Pavia era stato ilsegretario della federazione del partito comunista e la prima vittima del ...“E’ stato aggredito da una squadra fascista – ha ricordato il segretario provinciale di Rifondazione comunista, Piero Rusconi durante la commemorazione del pomeriggio – mentre attraversava il ponte co ...Convegno al collegio che lo ospitò come studente. A 22 anni segretario del Pci: ucciso da un gruppo rimasto impunito ...