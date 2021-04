Formazioni ufficiali Milan Sassuolo | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Ledimatch valido per la 32ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjær, Tomori, Dalot; Meïte, Kessie; Saelemaekers, Çalhano?lu, Rebi?; Leão. Allenatore: Pioli.(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. Allenatore: De Zerbi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. De Zerbi costretto a fare a meno nuovamente di Caputo: Defrel al posto ...