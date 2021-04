Dl riaperture | parchi divertimento da luglio Gardaland | Inspiegabile

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Se dal 26 aprile ristoranti, bar, palestre, cinema e teatri potranno riaprire gradualmente, non sarà così per i. Secondo il nuovo decreto infatti, ia tema dovrebbero aspettare il 1°per aprire i cancelli al pubblico così come fiere e congressi. Ma a differenza di questi ultimi icomesvolgono prevalentemente le attività all’aperto. Da qui il malcontento dei gestori (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI).

In Inghilterra e Usa ihanno già riaperto mentre in Italia - con l'attuale scadenza per le- ivengono ritenuti più pericolosi delle palestre o dei cinema che sono al chiuso! ...... luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e le attività dei...La proroga fino al 31 luglio dello smart working c'è nella bozza del decreto sullein ...Dal 1 luglio in zona gialla ok a fiere, convegni e congressi, all’apertura di terme, parchi tematici e lunapark.A partire dal 26 aprile 2021 torneranno ufficialmente le “zone gialle”. Dopo settimane in cui il Governo aveva deciso di sospendere l’applicazione delle misure anti-contagio meno stringenti, optando p ...