DIRETTA Juventus-Parma: segui la partita LIVE (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alle 20.45 scenderanno in campo la maggior parte dei match di questo turno infrasettimanale di Serie A. Di fronte anche Juventus e Parma. Dopo il caos Superlega, che ha visto la Juventus DIRETTAmente interessata soprattutto nella persona di Andrea Agnelli, è il momento di scendere in campo. Tramontata la nuova competizione europea, ora per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alle 20.45 scenderanno in campo la maggior parte dei match di questo turno infrasettimanale di Serie A. Di fronte anche. Dopo il caos Superlega, che ha visto lamente interessata soprattutto nella persona di Andrea Agnelli, è il momento di scendere in campo. Tramontata la nuova competizione europea, ora per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sole24ore : Realizzi sul titolo #Juventus che scende a #PiazzaAffari del 12,4% a metà mattina, dopo il balzo del 17,85% di ieri… - Mediagol : #Juventus-#Parma, #Live #SerieA 21/04/2021: segui la diretta - gianlu_79 : RT @gianlu_79: GRAZIANO E IL RITORNO IN SERIE A 21.04.2021 ORE 20:45 JUVENTUS-PARMA E IN DIRETTA SEGUIREMO LA PARTITA - gianlu_79 : GRAZIANO E IL RITORNO IN SERIE A 21.04.2021 ORE 20:45 JUVENTUS-PARMA E IN DIRETTA SEGUIREMO LA PARTITA - ilveggente_it : ?? #SERIEA #Juventus Vs #Parma è un un match valido per la 32° giornata di #SerieA. Ecco tutte le statistiche, le… -