Decorare casa con Pampas Grass: eleganza e raffinatezza! (Di mercoledì 21 aprile 2021) Avete bisogno di un po' di idee per Decorare la vostra casa con la fantastica Pampas Grass? Nessun problema, siete nel posto giusto: approfondiamo insieme! Conosciuta come Pampas Grass, il suo vero nome è Cortaderia Selloana ed è una pianta ornamentale, famosa perché utilizzata per Decorare sia l'esterno che l'interno della casa. Questa pianta si può acquistare in molti negozi e online, ma si può benissimo anche acquistare i semi per piantarli nel proprio giardino o in un vaso. Famosa per i suoi fiori piumosi, può anche arrivare ad una altezza di 3 metri. Anche le sue sfumatura sono differenti, infatti la Pampas Grass può avere fiori bianchi, gialli e persino rosa/lilla. Questa pianta può essere utilizzata per ...

