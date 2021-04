Cosa riapre dal 26 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Bar e ristoranti potranno fare il servizio serale all'aperto, si potranno organizzare spettacoli e concerti, e spostarsi tra regioni a certe condizioni Leggi su ilpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Bar e ristoranti potranno fare il servizio serale all'aperto, si potranno organizzare spettacoli e concerti, e spostarsi tra regioni a certe condizioni

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al decreto per le riaperture dal 26 aprile è terminato. Il… - Agenzia_Ansa : Dal 26 aprile l'Italia riapre: cosa prevede il nuovo decreto - Italia - - vrobecco : RT @Agenzia_Ansa: Il Consiglio dei ministri chiamato a dare il via libera al decreto per le riaperture dal 26 aprile è terminato. Il provve… - Mills_______ : RT @ilpost: Cosa riapre dal 26 aprile - ilpost : Cosa riapre dal 26 aprile -