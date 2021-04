Coprifuoco confermato dalle 22 alle 5. Fino a quando resta in vigore (Di mercoledì 21 aprile 2021) La decisione del Governo di Draghi sul Coprifuoco: resterà in vigore Fino al 31 luglio 2021. Terminerà sempre alle 22 Il Governo del premier Draghi sta mettendo a punto il Decreto che disciplinerà le progressive aperture ed uno dei punti più importanti e attesi è quello sull’orario del Coprifuoco e sulla durata. Chi si attendeva L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 21 aprile 2021) La decisione del Governo di Draghi sul: resterà inal 31 luglio 2021. Terminerà sempre22 Il Governo del premier Draghi sta mettendo a punto il Decreto che disciplinerà le progressive aperture ed uno dei punti più importanti e attesi è quello sull’orario dele sulla durata. Chi si attendeva L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

IlContiAndrea : Confermato dal Consiglio dei Ministri il #coprifuoco fino alle 22. Il terribile #Apericena is coming - MediasetTgcom24 : Confermato il coprifuoco alle 22 #covid - fanpage : Niente #coprifuoco alle 23. Il Governo dice NO. - mondolugosi : @MariaRo51490621 @FcaPitti Parliamo del coprifuoco precedente non quello confermato oggi.. - larampait : #Covid, varato nuovo #decreto: confermato il #coprifuoco -