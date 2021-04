Confimprese | Consumi | i numeri del crollo rispetto al 2020 e al 2019 Le peggiori performance nel Nord Est

(Di mercoledì 21 aprile 2021) A un anno dallo scoppio della pandemia l’Osservatorio permanente-EY suidi mercato analizza i dati del totale anno 2021 sullo stesso periodo, affinché il benchmark avvenga sull’anno pre-Covid e a parità di andamento. In un’Italia ancora tutta rossa e arancione emerge un clima di grande volatilità, il retail ha ancora molti punti da recuperareal periodo pre-emergenza. L’indicatore dei-EY sul totale mercato degli ultimi 12 mesi sui 12 mesiindica una flessione di -41,9%, con la ristorazione a -52,2%, abbigliamento e accessori a -42,3%, il non food a -22,8%. Il primo trimestre 2021 è invece fermo a -38,3%al primo trimestre. Il settore con ...

ANSA Nuova Europa

Partiamo dai dati, elaborati come ogni mese dall'Osservatorio suidi(l'associazione che raccoglie le imprese che operano nel commercio, direttamente o con le reti di fanchising) ...I dati dell' Osservatorio permanente- EY suidi mercato evidenziano una situazione di grande instabilità, che potrebbe mutare nelle prossime settimane non solo a causa delle ...A un anno dalla pandemia l'Osservatorio permanente sull'andamento dei consumi nei settori ristorazione, abbigliamento e non food elaborato da Confimprese-EY registra un calo del -38,3% nei dati del pr ...L’indicatore dei consumi Confimprese-EY sul totale mercato degli ultimi 12 mesi sui 12 mesi 2020 indica una flessione di -41,9%, con la ristorazione a -52,2%, abbigliamento e accessori a -42,3%, il no ...