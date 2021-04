“C’è un patto di sangue”: le frasi di Agnelli prima del disastro (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’intervista ad Andrea Agnelli sulla Superlega, ormai naufragata dopo le rinunce dei club inglesi: le parole del presidente della Juventus Si è sgretolata in poche ore dopo appena due giorni di vita. Uno dopo l’altro i club inglesi hanno dato inizio alla fuga dalla Superlega. Ha iniziato il Manchester City, ha concluso il Chelsea, in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 21 aprile 2021) L’intervista ad Andreasulla Superlega, ormai naufragata dopo le rinunce dei club inglesi: le parole del presidente della Juventus Si è sgretolata in poche ore dopo appena due giorni di vita. Uno dopo l’altro i club inglesi hanno dato inizio alla fuga dalla Superlega. Ha iniziato il Manchester City, ha concluso il Chelsea, in Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

VicChiari : RT @sempreciro: «Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100 per cento di possibilità di successo, an… - RocketmanRodman : @cortomuso ' Tra i club della Superlega c'è un patto di sangue, come ? ..... Scusate un attimo, devo rispondere al… - givagivaz : 'Tra i nostri club c'è un patto di sangue'. Più che una superlega sembra una 'ndrina. - DOcastaldo : RT @sempreciro: «Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100 per cento di possibilità di successo, an… - sempreciro : «Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superleague ha il 100 per cento di possibilità di succ… -