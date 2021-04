Bus e metro, venerdì a Napoli 4 ore di sciopero. La Usb: Anm non rispetta gli autisti e ignora le norme anti Covid (Di mercoledì 21 aprile 2021) sciopero di 4 ore del lavori del trasporto pubblico dell’Azienda Anm venerdì 23 aprile, dalle 11 alle 15. A proclamare l’astensione dal lavoro è l’Unione Sindacale di Base a causa – spiega – “del perdurare della fase di stallo, contro il mancato rispetto dei protocolli anti-Covid, per le insufficienti misure adottate contro le aggressioni, per il comportamento inerte dell’alto management nella gestione del personale, per la mancanza di considerazione nei confronti dei conducenti di autobus e per il mancato pagamento dei crediti pregressi vantati dai dipendenti”. Dal sindacato affermano che “è arrivato il momento di rispondere in modo chiaro ed esaustivo ai bisogni dei cittadini utenti e dei lavoratori: a cominciare dal potenziamento del trasporto pubblico locale attraverso l’assunzione in pianta stabile del personale ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021)di 4 ore del lavori del trasporto pubblico dell’Azienda Anm23 aprile, dalle 11 alle 15. A proclamare l’astensione dal lavoro è l’Unione Sindacale di Base a causa – spiega – “del perdurare della fase di stallo, contro il mancato rispetto dei protocolli, per le insufficienti misure adottate contro le aggressioni, per il comportamento inerte dell’alto management nella gestione del personale, per la mancanza di considerazione nei confronti dei conducenti di autobus e per il mancato pagamento dei crediti pregressi vantati dai dipendenti”. Dal sindacato affermano che “è arrivato il momento di rispondere in modo chiaro ed esaustivo ai bisogni dei cittadini utenti e dei lavoratori: a cominciare dal potenziamento del trasporto pubblico locale attraverso l’assunzione in pianta stabile del personale ...

