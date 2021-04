Bologna-Torino finisce 1-1: i granata non riescono ad andare oltre al pari (Di mercoledì 21 aprile 2021) Partita bella e divertente al Dall’Ara di Bologna, con i felsinei padroni di casa e il Torino che si sono affrontate con grande determinazione. granata che dopo aver chiuso i primi 45 minuti in svantaggio hanno dominato in lungo e in largo la difesa, cercando di ribaltare la gara. Alla fine Bologna-Torino finisce 1-1, con le due squadre che si sono divise la posta in palio. CHE COS’E SUCCESSO NELLA SFIDA DEL DALL’ARA? Partita che come detto era molto importante soprattutto per i granata, alla ricerca della salvezza. Il Bologna di Mihajlovic però si sa, è una squadra tosta e difficile da affrontare per chiunque. Le emozioni nella prima frazione di gara non sono moltissime con le due squadre che si dividono possesso di palla e occasioni. Alla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021) Partita bella e divertente al Dall’Ara di, con i felsinei padroni di casa e ilche si sono affrontate con grande determinazione.che dopo aver chiuso i primi 45 minuti in svantaggio hanno dominato in lungo e in largo la difesa, cercando di ribaltare la gara. Alla fine1-1, con le due squadre che si sono divise la posta in palio. CHE COS’E SUCCESSO NELLA SFIDA DEL DALL’ARA? Partita che come detto era molto importante soprattutto per i, alla ricerca della salvezza. Ildi Mihajlovic però si sa, è una squadra tosta e difficile da affrontare per chiunque. Le emozioni nella prima frazione di gara non sono moltissime con le due squadre che si dividono possesso di palla e occasioni. Alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Torino Lo Spezia ferma l'Inter, tris Juve al Parma Pari con gol tra Bologna e Torino: Mandragora nella ripresa risponde a Barrow che aveva trovato il vantaggio per i felsinei. Quarto risultato utile di fila per la squadra di Nicola che vede sempre ...

Mandragora, una rete da applausi: pari del Toro a Bologna Pareggio meritato del Torino. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Bologna: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 21 aprile 2021

Diretta Bologna-Torino 1-1, pareggia Mandragora la Repubblica Bologna-Torino 1-1: tabellino, statistiche e marcatori BOLOGNA - Termina 1-1 la gara tra Bologna e Torino. Vantaggio rossoblù di Barrow nel primo tempo, nella ripresa il pari di Mandragora. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks (56' ...

Torino, Mandragora gran gol a Bologna per la salvezza Un passetto avanti verso la salvezza per Bologna e Torino. I rossoblu sono ormai vicinissimi all’obiettivo, il Toro prosegue la striscia positiva con 8 punti nelle ultime 4 gare. Meglio di padroni di ...

