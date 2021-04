Automobilisti e pedoni contro i monopattini | ' Chi li usa spesso è incapace e non rispetta le regole'

Advertising

LiaCeli : @tudissi @Milo_Meelow @PAPER0GA @iltrumpo @KelleddaMurgia Ok ma alla scuola guida ci insegnano a essere prudenti e… - NadiaZanieri : RT @benzinazero: Con buona pace degli pseudo liberali che dicono 'ognuno deve essere libero di usare il mezzo che preferisce'... Gli autom… - benzinazero : I mezzi pubblici gratis attirano pedoni e ciclisti ma non convincono gli automobilisti - pu24it : Pedoni e automobilisti, una sfida a chi fa peggio in strada e nei parcheggi | - Pox_News_Italy : @FPanunzi @Brizioful Visto come gli automobilisti USA svoltano a destra col semaforo rosso, guardando a sinistra pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Automobilisti pedoni

il Dolomiti

Il monopattino? Piace a molti che lo usano, molto meno agliche li incrociano ma anche ai. Lo rivela un'indagine effettuata dall'Aci di Bergamo e condotta fra diverse categorie di utenti della strada che evidenzia come "dai primi dati ...Gli stessi lavoratori ammettono di essere pericolosi per ie gli. Mi sono vergognata che in Provincia di Trento dei lavoratori siano costretti a operare in simili condizioni. Una ...L'asse ciclabile cittadino fra il lungolago Motta, via Bramantino e via alla Morettina sarà messo in sicurezza. Allo stesso modo verranno riorganizzati i servizi di trasporto pubblico nel settore Loca ...I lavori coinvolgeranno via Bixio, via Berardinucci e via Pisano e saranno a costo zero per l’amministrazione, nel contesto delle nuove modalità di ...