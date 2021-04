Atp Belgrado, Berrettini: “C’è margine per migliorare, prossimo match sarà un buon test” (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Cecchinato è un grande tennista, sapevo che sarebbe stato difficile affrontarlo. Nel primo set ho avuto tante chance, così come lui, questi incontri possono decidersi in pochi punti. C‘è tanto lavoro da fare, c’è margine per giocare ancora meglio e sono contento di questo. Il prossimo match sarà un bel test, non c’è un allenamento migliore della partita. Viaggio sempre in compagnia del mio fisioterapista, faremo un buon lavoro per arrivare al meglio alla prossima partita. Mi sono concentrato sul giocare un punto dietro l’altro con la stessa attenzione, questo è importante. Ciò che ho fatto durante la pausa per infortunio è stato aggiungere sedute di prevenzione e fisioterapia, necessarie per essere competitivo. Mi piace sempre giocare sulla terra rossa, sebbene io preferisca i campi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Cecchinato è un grande tennista, sapevo che sarebbe stato difficile affrontarlo. Nel primo set ho avuto tante chance, così come lui, questi incontri possono decidersi in pochi punti. C‘è tanto lavoro da fare, c’èper giocare ancora meglio e sono contento di questo. Ilun bel, non c’è un allenamento migliore della partita. Viaggio sempre in compagnia del mio fisioterapista, faremo unlavoro per arrivare al meglio alla prossima partita. Mi sono concentrato sul giocare un punto dietro l’altro con la stessa attenzione, questo è importante. Ciò che ho fatto durante la pausa per infortunio è stato aggiungere sedute di prevenzione e fisioterapia, necessarie per essere competitivo. Mi piace sempre giocare sulla terra rossa, sebbene io preferisca i campi ...

