Al Bano in visita a l’ospedale: Da buon soldato deve essere presente (Di mercoledì 21 aprile 2021) Al Bano Carrisi nella giornata del 20 aprile si è recato all’ospedale di Bari per dare conforto e fare una chiacchierata con i pazienti malati di Covid Al Bano CarrisiQuella di Al Bano è stata senza dubbio un’esperienza da riprovare. Il maestro Carrisi, infatti, non è la prima volta che si reca a l’ospedale di Bari per dare il suo sostegno morale a chi in questi mesi sta lottando tra la vita e la morte. Purtroppo, il Covid che da più di un anno ha cambiato la vita di tutti, continua a fare vittime e lo stesso Al Bano lo sa benissimo. L’artista a causa del Coronavirus ha perso un suo caro amico, nonchè suo testimone di nozze. Un dolore atroce, inspiegabile che a distanza di mesi lo logora ancora. Intanto, però, il cantante non demorde e nella giornata di ieri si è recato ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 21 aprile 2021) AlCarrisi nella giornata del 20 aprile si è recato aldi Bari per dare conforto e fare una chiacchierata con i pazienti malati di Covid AlCarrisiQuella di Alè stata senza dubbio un’esperienza da riprovare. Il maestro Carrisi, infatti, non è la prima volta che si reca adi Bari per dare il suo sostegno morale a chi in questi mesi sta lottando tra la vita e la morte. Purtroppo, il Covid che da più di un anno ha cambiato la vita di tutti, continua a fare vittime e lo stesso Allo sa benissimo. L’artista a causa del Coronavirus ha perso un suo caro amico, nonchè suo testimone di nozze. Un dolore atroce, inspiegabile che a distanza di mesi lo logora ancora. Intanto, però, il cantante non demorde e nella giornata di ieri si è recato ...

