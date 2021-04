Yoko Taro è il Creative Director di un nuovo gioco presso Square Enix (Di martedì 20 aprile 2021) Un nuovo gioco non ancora annunciato sarebbe in sviluppo presso Square Enix e Yoko Taro, l’autore di Nier, ne sarebbe il Creative Director Yoko Taro è sicuramente una delle figure più bizzarre dell’industria videoludica nipponica, sia come persona (impossibile vederlo senza l’immancabile maschera), sia come creativo, data l’assoluta peculiarità dei suoi lavori. E per l’autore di NieR Replicant ver.1.22474487139, oramai in dirittura di arrivo, sembra non essere ancora giunto il momento di riposarsi, dato che nella giornata di ieri è stato confermato come sia attualmente impegnato nello sviluppo, in veste di Creative Director, di un nuovo ... Leggi su tuttotek (Di martedì 20 aprile 2021) Unnon ancora annunciato sarebbe in sviluppo, l’autore di Nier, ne sarebbe ilè sicuramente una delle figure più bizzarre dell’industria videoludica nipponica, sia come persona (impossibile vederlo senza l’immancabile maschera), sia come creativo, data l’assoluta peculiarità dei suoi lavori. E per l’autore di NieR Replicant ver.1.22474487139, oramai in dirittura di arrivo, sembra non essere ancora giunto il momento di riposarsi, dato che nella giornata di ieri è stato confermato come sia attualmente impegnato nello sviluppo, in veste di, di un...

