Xbox Game Pass per Xbox Series X/S e PC nuovi giochi tra Fable, MLB: The Show e Second Extinction (Di martedì 20 aprile 2021) Questo mese arriveranno nuovi giochi all'interno di Xbox Game Pass e ad annunciarlo è proprio Microsoft. Oltre a questo, atri sei titoli presenti nel catalogo ora dispongono di controlli touch per Xbox Cloud Gaming. A partire dalle nuove aggiunte a Xbox Game Pass, MLB The Show 21 è ora disponibile su console e cloud. Questa è la prima voce della serie in arrivo su Xbox. In seguito sempre questa settimana, il gioco indipendente Phogs! uscirà su Game Pass per PC il 22 aprile. Si tratta di un gioco di avventura e puzzle in cui i giocatori controllano due cani dal corpo allungato. Il 28 aprile, il gioco di ...

