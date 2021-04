Verona-Fiorentina 1-2, le pagelle di CalcioWeb: colpo salvezza dei viola, l’obiettivo è più vicino (Di martedì 20 aprile 2021) Si è aperta la 32esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Verona e Fiorentina che hanno dato vita ad una partita scoppiettante. Si è confermato l’attaccante Vlahovic, in gol dal dischetto: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Successo fondamentale per i viola, l’obiettivo salvezza è più vicino. La partita si sblocca nel finale del primo tempo: fallo ingenuo di Barak ed il solito Vlahovic non sbaglia. Nel secondo tempo gli ospiti continuano ad attaccare e trovano il raddoppio con Caceres. Al 72? Salcedo riapre il match con un colpo di testa. Il risultato non cambia più, finisce 1-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) Si è aperta la 32esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campoche hanno dato vita ad una partita scoppiettante. Si è confermato l’attaccante Vlahovic, in gol dal dischetto: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Successo fondamentale per iè più. La partita si sblocca nel finale del primo tempo: fallo ingenuo di Barak ed il solito Vlahovic non sbaglia. Nel secondo tempo gli ospiti continuano ad attaccare e trovano il raddoppio con Caceres. Al 72? Salcedo riapre il match con undi testa. Il risultato non cambia più, finisce 1-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del ...

