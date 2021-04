Vaccini, costi minimi e guadagni miliardari: i conti (clamorosi) in tasca ai colossi di Big Pharma (Di martedì 20 aprile 2021) I dubbi sull’efficacia dei Vaccini non sono spariti, con gli Stati di tutto il mondo che ormai navigano a vista: alcuni farmaci bloccati, altri limitati, altri ancora in circolazione in attesa di ulteriori approfondimenti. Di sicuro, però, ci sono i guadagni, mostruosi, dei colossi del settore farmaceutico, che nel frattempo continuano a veder gonfiate le rispettive casse. Guardare per credere le previsioni sui ricavi futuri formulate da Pfizer e Moderna nei mesi scorsi: il colosso Usa guidato da Albert Bourla ha stimato ricavi aggiuntivi nel solo 2021 per 15 miliardi di dollari dal suo vaccino, cifra pari quasi il 40% dell’intero giro d’affari mondiale annuo di Pfizer. La stima degli utili è di 3-4 miliardi. Stesso discorso, più o meno, per Moderna, altra azienda statunitense che in questi mesi di emergenza ... Leggi su ilparagone (Di martedì 20 aprile 2021) I dubbi sull’efficacia deinon sono spariti, con gli Stati di tutto il mondo che ormai navigano a vista: alcuni farmaci bloccati, altri limitati, altri ancora in circolazione in attesa di ulteriori approfondimenti. Di sicuro, però, ci sono i, mostruosi, deidel settore farmaceutico, che nel frattemponuano a veder gonfiate le rispettive casse. Guardare per credere le previsioni sui ricavi futuri formulate da Pfizer e Moderna nei mesi scorsi: il colosso Usa guidato da Albert Bourla ha stimato ricavi aggiuntivi nel solo 2021 per 15 miliardi di dollari dal suo vaccino, cifra pari quasi il 40% dell’intero giro d’affari mondiale annuo di Pfizer. La stima degli utili è di 3-4 miliardi. Stesso discorso, più o meno, per Moderna, altra azienda statunitense che in questi mesi di emergenza ...

