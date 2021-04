TIME accetta pagamenti in criptovaluta per gli abbonamenti digitali (Di martedì 20 aprile 2021) La secolare rivista TIME afferma che inizierà ad accettare criptovalute come pagamento per i sui abbonamenti digitali La rivista americana TIME ha annunciato ieri di aver iniziato ad accettare criptovalute come pagamento per i suoi abbonamenti digitali. Questo avviene dopo appena un mese dall’aver accettato di mantenere i Bitcoin nel suo bilancio. Secondo il comunicato stampa, il servizio sarà inizialmente disponibile per gli abbonati in Canada e negli Stati Uniti. Tuttavia, TIME ha in mente di espanderlo ad altre parti del mondo nei prossimi mesi. TIME ha collaborato con la piattaforma di trading di criptovaluta Crypto.com per offrire la funzione di pagamento ai suoi abbonati. “Gli ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 20 aprile 2021) La secolare rivistaafferma che inizierà adre criptovalute come pagamento per i suiLa rivista americanaha annunciato ieri di aver iniziato adre criptovalute come pagamento per i suoi. Questo avviene dopo appena un mese dall’averto di mantenere i Bitcoin nel suo bilancio. Secondo il comunicato stampa, il servizio sarà inizialmente disponibile per gli abbonati in Canada e negli Stati Uniti. Tuttavia,ha in mente di espanderlo ad altre parti del mondo nei prossimi mesi.ha collaborato con la piattaforma di trading diCrypto.com per offrire la funzione di pagamento ai suoi abbonati. “Gli ...

