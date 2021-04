Superlega Titanic | le 6 squadre inglesi sono tornate nell’ovile della Uefa

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Alla fine le seiche sitirate indietro visto le reazioni furiose dei suoi tifosi che hanno manifestato per far si che le lorodel cuore lasciassero il progetto mai digeritoEuropea. Ad ora rimangono solo lespagnole e Italiane ma anche il Barcellona vorrebbe lasciare. Quindi è facile intuire che i rottamatori hanno fatto la fine di Renzi, cioèstati silurati. Lafarà la fine del: chileche sitirate fuori dal campionato? Le seiche hanno abbandonato la nave alla deriva: ...

Formiche.net

