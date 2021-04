Superlega: Sacchi, ‘il calcio deve essere di tutti non di pochi’ (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. – (Adnkronos) – “Inizialmente magari non si allontanerebbero, ma con il tempo probabilmente sì. Oggi ci emoziona che l’Atalanta possa competere dando una speranza a tutti. Non ha storia, è attenta ai bilanci, vende i migliori ed è competitiva. È un esempio di positività che va oltre il calcio. E il calcio deve essere di tutti, non di pochi”. L’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi commenta così alla ‘Gazzetta dello sport’ la nascita della Superlega. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. – (Adnkronos) – “Inizialmente magari non si allontanerebbero, ma con il tempo probabilmente sì. Oggi ci emoziona che l’Atalanta possa competere dando una speranza a. Non ha storia, è attenta ai bilanci, vende i migliori ed è competitiva. È un esempio di positività che va oltre il. E ildi, non di pochi”. L’ex allenatore del Milan Arrigocommenta così alla ‘Gazzetta dello sport’ la nascita della. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Superlega: Sacchi, 'il calcio deve essere di tutti non di pochi'... - RudyGaletti : #Sacchi boccia la #Superlega: 'Lo sport non è un circo. Spero che il progetto venga accantonato subito' - Pall_Gonfiato : #Sacchi boccia la #Superlega: 'Lo sport non è un circo. Spero che il progetto venga accantonato subito' - MauroBarbati2 : RT @fulviogiuliani: Per esser chiari, l’idea di #Napoli e #Roma nella #superlega peggiora ancora la mia opinione su questo circo (cit. Sacc… - Bianca34874951 : RT @fulviogiuliani: Per esser chiari, l’idea di #Napoli e #Roma nella #superlega peggiora ancora la mia opinione su questo circo (cit. Sacc… -