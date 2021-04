Superlega, i tifosi dell’Hellas: “Può diventare una grande occasione, che se ne vadano pure” (Di martedì 20 aprile 2021) I tifosi del Verona contro il nuovo progetto Superlega. Ai microfoni di Fuorigioco, arrivano i pareri della squadra veneta: “Il mio sogno è che se ne vadano pure e che la passione del popolo vinca contro i loro dollari. Chi ama veramente il calcio, lo fa perchè Davide può battere Golia e lo amerà anche senza i Ronaldo, Messi, Raiola & company”, afferma un tifoso. “La Superlega – dice un altro tifoso – mi sembra tanto un party privato dove si invitano a vicenda quelli chic. Nulla a che vedere con quell’idea di calcio fatto di sangue, sudore, rivalità, passione che ti morde fino al midollo e che non ti fa dormire”. Infine, chiude un altro tifoso: “Chissà che questa mossa non sia d’aiuto a farci tornare ad un calcio più vero. Spero che veramente da sogno diventi un’opportunità'”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Idel Verona contro il nuovo progetto. Ai microfoni di Fuorigioco, arrivano i pareri della squadra veneta: “Il mio sogno è che se nee che la passione del popolo vinca contro i loro dollari. Chi ama veramente il calcio, lo fa perchè Davide può battere Golia e lo amerà anche senza i Ronaldo, Messi, Raiola & company”, afferma un tifoso. “La– dice un altro tifoso – mi sembra tanto un party privato dove si invitano a vicenda quelli chic. Nulla a che vedere con quell’idea di calcio fatto di sangue, sudore, rivalità, passione che ti morde fino al midollo e che non ti fa dormire”. Infine, chiude un altro tifoso: “Chissà che questa mossa non sia d’aiuto a farci tornare ad un calcio più vero. Spero che veramente da sogno diventi un’opportunità'”. SportFace.

