Superlega, comunicato ultras Milan Curva Sud: “Scornatevi fra di voi, ma non azzardatevi a nominare i tifosi” (Di martedì 20 aprile 2021) Ecco il comunicato ufficiale degli ultras Milan Curva Sud Milano sulle polemiche legate alla Superlega. “Mentre la stagione calcistica si avvia alla conclusione, sul mondo del pallone si è abbattuta la tempesta chiamata Super League, una competizione fortemente voluta dalle squadre europee più blasonate, in aperto contrasto con le politiche della UEFA.Un vero e proprio terremoto nell’ambiente calcio, che inevitabilmente ci riguarda da vicino dato che il nostro Milan rientra in quella dozzina di societá “scissioniste”, che intendono dare vita a questa nuova competizione europea.Tanto veloce quanto scontata e pressapochista è arrivata la reazione delle varie componenti istituzionali calcistiche ma anche politiche, con capi di governo, vertici delle varie federazioni ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 20 aprile 2021) Ecco ilufficiale degliSudo sulle polemiche legate alla. “Mentre la stagione calcistica si avvia alla conclusione, sul mondo del pallone si è abbattuta la tempesta chiamata Super League, una competizione fortemente voluta dalle squadre europee più blasonate, in aperto contrasto con le politiche della UEFA.Un vero e proprio terremoto nell’ambiente calcio, che inevitabilmente ci riguarda da vicino dato che il nostrorientra in quella dozzina di societá “scissioniste”, che intendono dare vita a questa nuova competizione europea.Tanto veloce quanto scontata e pressapochista è arrivata la reazione delle varie componenti istituzionali calcistiche ma anche politiche, con capi di governo, vertici delle varie federazioni ...

