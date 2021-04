Superlega, Amazon si tira fuori: «Non siamo coinvolti» (Di martedì 20 aprile 2021) Amazon Prime Video Sport ha diramato un comunicato negando di voler acquisire i diritti tv della prossima Superlega Amazon Prime Video Sport ha diramato un comunicato negando di voler acquisire i diritti tv della prossima Superlega «Amazon capisce e condivide le preoccupazioni dei tifosi sulla Super Lega. Crediamo che il dramma e la bellezza del calcio europeo arrivino dall’abilità di ogni club di raggiungere i successi tramite le performances sul campo. Non siamo coinvolti in alcuna discussione sulla Superleague. siamo orgogliosi di offrire ai nostri Prime Members il calcio che conta e di essere presenti per esempio in Germania con la Champions League e anche in Italia e con la Premier League in UK». Amazon Prime Video statement on ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 aprile 2021)Prime Video Sport ha diramato un comunicato negando di voler acquisire i diritti tv della prossimaPrime Video Sport ha diramato un comunicato negando di voler acquisire i diritti tv della prossimacapisce e condivide le preoccupazioni dei tifosi sulla Super Lega. Crediamo che il dramma e la bellezza del calcio europeo arrivino dall’abilità di ogni club di raggiungere i successi tramite le performances sul campo. Nonin alcuna discussione sulla Superleague.orgogliosi di offrire ai nostri Prime Members il calcio che conta e di essere presenti per esempio in Germania con la Champions League e anche in Italia e con la Premier League in UK».Prime Video statement on ...

