Super Lega, De Zerbi: “E’ stato un colpo di stato. Ora non vorrei affrontare il Milan” (Di martedì 20 aprile 2021) Roberto De Zerbi, tecnico neroverde, ha parlato così della nascita della Super Lega in conferenza stampa ai microfoni di SassuoloChannel: “Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa a tal punto che ieri abbiamo parlato con la squadra per una mezz’ora. E’ giusto fermarsi come ogni tanto accadeva a scuola quando si fermava il programma. Sono molto arrabbiato perché domenica è stato fatto un colpo di stato! Questo episodio equivale un colpo di stato nel calcio, nei contenuti e nella modalità. Nei contenuti perché il calcio è di tutti ed è meritocratico. Nella modalità perché si poteva fare alla luce del sole, invece comunicati congiunti a mezzanotte, il sito nuovo, come se qualcuno dovesse porre le ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 aprile 2021) Roberto De, tecnico neroverde, ha parlato così della nascita dellain conferenza stampa ai microfoni di SassuoloChannel: “Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa a tal punto che ieri abbiamo parlato con la squadra per una mezz’ora. E’ giusto fermarsi come ogni tanto accadeva a scuola quando si fermava il programma. Sono molto arrabbiato perché domenica èfatto undi! Questo episodio equivale undinel calcio, nei contenuti e nella modalità. Nei contenuti perché il calcio è di tutti ed è meritocratico. Nella modalità perché si poteva fare alla luce del sole, invece comunicati congiunti a mezzanotte, il sito nuovo, come se qualcuno dovesse porre le ...

