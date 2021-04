Striscia la Notizia in causa con la Rai? (Di martedì 20 aprile 2021) Continua a puntare i piedi Striscia la Notizia che non accetta le accuse di Diet Prada. La scorsa settimana il tg satirico di Canale Cinque era stato accusato di razzismo dall’account statunitense, per aver deriso la cultura cinese. Striscia la Notizia non ci pensa neanche a chiedere scusa alla comunità cinese. Non ritiene razzista il siparietto inscenato dai conduttori e soprattutto non intende darla vinta a Diet Prada, la Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 aprile 2021) Continua a puntare i piedilache non accetta le accuse di Diet Prada. La scorsa settimana il tg satirico di Canale Cinque era stato accusato di razzismo dall’account statunitense, per aver deriso la cultura cinese.lanon ci pensa neanche a chiedere scusa alla comunità cinese. Non ritiene razzista il siparietto inscenato dai conduttori e soprattutto non intende darla vinta a Diet Prada, la Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

EBouadi : Quindi Striscia la Notizia fa un segmento intero per attaccare Diet Prada e poi dicono ma anche gli altri lo fanno… - dora_lrf : Stasera a Striscia la notizia tapiro a Diletta Leotta chissà perché ?? - Rosifregnan : RT @Emilystellaemi2: Il cagnolino di Striscia la Notizia è un cucciolo dell'Oasi di Ohana ??? - SusyMely1 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: Can Yaman lascia Instagram e Diletta Leotta svela il perchè a Striscia la Notizia - - di_severa : Striscia la Notizia mi ha sempre infastidito come programma. Di una noia mortale #UnpopularOpinionDay -