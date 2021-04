Se la Cina di Xi ora teme l’isolamento. L’analisi del prof. Andornino (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente cinese Xi Jinping ha aperto il Forum Boao per l’Asia facendo appello alla cooperazione tra i Paesi sulle grandi sfide, aggiungendo che “non c’è posto per l’unilateralismo o l’egemonia” e invitando il mondo a rifiutare una “mentalità da guerra fredda”. Un discorso “in sostanziale continuità con i pronunciamenti degli ultimi anni”, commenta Giovani Andornino, docente dell’Università di Torino e direttore del TOChina Hub, con Formiche.net. Ma alla Casa Bianca non c’è più Donald Trump e il mondo sta lentamente uscendo da un anno di pandemia. Infatti, continua il professore, “a essere cambiato, però, è il contesto internazionale, come lo stesso leader cinese riconosce parlando di quattro deficit: di governance, fiducia, sviluppo e pace”. Tra questi, “il deficit più evidente e grave è quello della fiducia, che è anche il più fondamentale di ... Leggi su formiche (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente cinese Xi Jinping ha aperto il Forum Boao per l’Asia facendo appello alla cooperazione tra i Paesi sulle grandi sfide, aggiungendo che “non c’è posto per l’unilateralismo o l’egemonia” e invitando il mondo a rifiutare una “mentalità da guerra fredda”. Un discorso “in sostanziale continuità con i pronunciamenti degli ultimi anni”, commenta Giovani, docente dell’Università di Torino e direttore del TOChina Hub, con Formiche.net. Ma alla Casa Bianca non c’è più Donald Trump e il mondo sta lentamente uscendo da un anno di pandemia. Infatti, continua ilessore, “a essere cambiato, però, è il contesto internazionale, come lo stesso leader cinese riconosce parlando di quattro deficit: di governance, fiducia, sviluppo e pace”. Tra questi, “il deficit più evidente e grave è quello della fiducia, che è anche il più fondamentale di ...

