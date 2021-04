Sassuolo, De Zerbi è una furia: “La Superlega è un colpo di Stato. Non voglio giocare col Milan” (Di martedì 20 aprile 2021) Roberto De Zerbi non ha digerito affatto l’annuncio della nascita della Superlega. E domani contro il Milan, a San Siro (turno infrasettimanale della Serie A), fosse per lui non si presenterebbe: “Non ho piacere a giocare questa partita perché il Milan fa parte delle squadre fondatrici – le parole dell’allenatore del Sassuolo in conferenza stampa -. L’ho detto a Carnevali e ai miei giocatori. Poi se Carnevali mi obbligherà allora andrò, ma ci sono rimasto male”. “Ieri prima dell’allenamento ho parlato con i ragazzi della situazione. Ho espresso il mio pensiero. Sono molto arrabbiato perché domenica è Stato fatto un colpo di Stato, nei contenuti e nella modalità. Potevano farlo alla luce del sole invece di fare comunicati a ... Leggi su tpi (Di martedì 20 aprile 2021) Roberto Denon ha digerito affatto l’annuncio della nascita della. E domani contro il, a San Siro (turno infrasettimanale della Serie A), fosse per lui non si presenterebbe: “Non ho piacere aquesta partita perché ilfa parte delle squadre fondatrici – le parole dell’allenatore delin conferenza stampa -. L’ho detto a Carnevali e ai miei giocatori. Poi se Carnevali mi obbligherà allora andrò, ma ci sono rimasto male”. “Ieri prima dell’allenamento ho parlato con i ragazzi della situazione. Ho espresso il mio pensiero. Sono molto arrabbiato perché domenica èfatto undi, nei contenuti e nella modalità. Potevano farlo alla luce del sole invece di fare comunicati a ...

