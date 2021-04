Riaperture dal 26 aprile: tornano le zone gialle, carta verde per viaggiare (Di martedì 20 aprile 2021) AGI - Dal 26 aprile arrivano le prime Riaperture con il ritorno alle fasce gialle: lo prevede la bozza di decreto che andrà all'esame del Cdm, le cui linee erano state annunciate venerdì scorso dal premier, Mario Draghi. Per spostarsi da una Regione all'altra arriva la 'certificazione verde' che dovrà comprovare lo stato di avvenuta vaccinazione o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus. "La certificazione verde Covid-19" che comprova l'avvenuta vaccinazione "ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del ... Leggi su agi (Di martedì 20 aprile 2021) AGI - Dal 26arrivano le primecon il ritorno alle fasce: lo prevede la bozza di decreto che andrà all'esame del Cdm, le cui linee erano state annunciate venerdì scorso dal premier, Mario Draghi. Per spostarsi da una Regione all'altra arriva la 'certificazione' che dovrà comprovare lo stato di avvenuta vaccinazione o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus. "La certificazioneCovid-19" che comprova l'avvenuta vaccinazione "ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formatoceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del ...

