Paul Gascoigne | il brutto gesto contro Fariba fa infuriare il web e la Salemi

Leggi su biccy

(Di martedì 20 aprile 2021) In questo momentoTehrani su l’Isola dei Famosi ha davvero pochi amici e ieri sera è stata attaccata da quasi tutti i naufraghi. Dopo il duro sfogo di Valentina Persia, anchesi è scagliatola bella iraniana. L’ex calciatore in Palapa ha nominatoe ha dato la sua spiegazione in modo molto colorito. “Questa settimana io ho quattro o cinque persone che potrei nominare. Una sola dici? Sì, lo so. Ne vorrei nominare cinque, ma vado con una. Scelgo, perché non mi piace che lei ha detto che io faccio pipì fuori dalla capanna. Secondo me ha l’alzheimer, non si ricorda sempre quello che ci dice”. Come ciliegina sulla tortaha preso la foto della Tehrani, l’ha leccata ed ha finto di pulirsi il backstage ...