Oggi è un altro giorno, Red Canzian svela: retroscena su Mara Venier (Di martedì 20 aprile 2021) Red Canzian è stato ospitato da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e ha rivelato un curioso retroscena su Mara Venier. Pare che la conduttrice gli abbia creato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 20 aprile 2021) Redè stato ospitato da Serena Bortone aè une ha rivelato un curiososu. Pare che la conduttrice gli abbia creato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

ZZiliani : Questo è un altro poveraccio che ieri non aveva i soldi per comprare #Hauge e oggi non vede l’ora di fare bisboccia… - Radio3tweet : Il radiotelescopio più grande del Mondo, la #SuperLega, la prima donna giornalista d'Italia, la fotografa dell'Otto… - DantiNicola : Non ho molto altro da aggiungere a quanto scritto oggi dal @nytimes se non un: sì, ne è valsa la pena!… - _Fried_Shrimp : Mood di oggi (ma anche di ieri, di domani, dell'altro ieri e di dopodomani) - 14DesiEmis : Giulia ?? non dico altro, il day time di oggi ha già detto tutto su ciò che è lei #Amici20 -