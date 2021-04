“Non è merito suo”. Amici 20, la bomba di Martina Miliddi contro Aka7even. E scoppia il caso (Di martedì 20 aprile 2021) Martina Miliddi continua a far parlare di sé. La ballerina, eliminata dalla scuola di Amici 20 sabato scorso, si è fatta notare per un post su Aka7even le ultime settimane con il quale si sono caricate di tensione. Nel salutare i suoi compagni Martina Miliddi aveva strappato un sorriso a tutti dicendo di non essere brava a fare discorsi, e infatti era rimasta in silenzio. Poi però aveva ringraziato tutti, per lei avranno un posto speciale nel cuore anche perché in passato non ha mai stretto Amicizie così forti. In tutto ciò ha stupito la reazione di Aka7even: indifferenza quasi totale. Prima del verdetto è stato vicino a Deddy e non si è avvicinato a Martina. Nel momento dei saluti non si è avvicinato, l’ha guardata stando dietro a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 aprile 2021)continua a far parlare di sé. La ballerina, eliminata dalla scuola di20 sabato scorso, si è fatta notare per un post sule ultime settimane con il quale si sono caricate di tensione. Nel salutare i suoi compagniaveva strappato un sorriso a tutti dicendo di non essere brava a fare discorsi, e infatti era rimasta in silenzio. Poi però aveva ringraziato tutti, per lei avranno un posto speciale nel cuore anche perché in passato non ha mai strettozie così forti. In tutto ciò ha stupito la reazione di: indifferenza quasi totale. Prima del verdetto è stato vicino a Deddy e non si è avvicinato a. Nel momento dei saluti non si è avvicinato, l’ha guardata stando dietro a ...

