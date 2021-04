No Tav | Anpi Val Susa | “Aggrediti diritti delle popolazioni”

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 20 aprile 2021) “Solidarietà e sostegno” ai Comuni valsusini di San Didero e Bruzolo dalle sezionidella Valle di“per la militarizzazione del territorio”. In una nota le associazioni partigiane condannano “la sistematica repressione del dissenso con la forza. Non dovrebbe appartenere a una nazione la cui Costituzione, nata dalla Resistenza partigiana, vede come sacri idei cittadini”. “Nei giorni scorsi – aggiungono levalsusine – abbiamo assistito a una vera e propria aggressione nei confronti della sovranità comunale e deilocali. Se uno Stato è costretto ad imporre un’opera con un tale dispiegamento di mezzi e di forze dell’ordine significa, a nostro parere, che sta sbagliando strada e mettendo gli interessi di pochi davanti a ...