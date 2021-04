Musetti-Lopez in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) Lorenzo Musetti oggi affronta Feliciano Lopez al primo turno dell’Atp 500 di Barcellona. L’azzurro presenzia per la prima volta nel torneo spagnolo: la crescita del giovane classe 2002 è sotto gli occhi di tutti e anche per questo l’organizzazione iberica ha deciso di concedergli una wild card. All’esordio sfida l’esperto giocatore di casa. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, martedì 20 aprile, non prima delle ore 12.30 (dopo Ramos-Rune). SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire la diretta televisiva del match, con live streaming sul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection ... Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) Lorenzoaffronta Felicianoal primo turno dell’Atp 500 di. L’azzurro presenzia per la prima volta nel torneo spagnolo: la crescita del giovane classe 2002 è sotto gli occhi di tutti e anche per questo l’organizzazione iberica ha deciso di concedergli una wild card. All’esordio sfida l’esperto giocatore di casa. SEGUI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida va in scena nella giornata odierna, martedì 20 aprile, non prima delle ore 12.30 (dopo Ramos-Rune). SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire latelevisiva del match, con livesul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection ...

