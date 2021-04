Ma che doveva fare Grillo | condannare suo figlio in diretta?

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 aprile 2021) E tu, sei più un Bulger o un Kaczynski? La domanda con cui valutare il video di Beppe, due minuti scarsi di purissimo imbarazzo, alla fine è quella. Non ho niente contro il garantismo, ho molti amici garantisti. Il loro pavlovismo, rispetto alle accuse di stupro a uno dei figli di Beppe, è ricalcato su quel monologo di Louis Ck che sdoppiava la valutazione d’un fatto in of course (certo che), but maybe (però forse): certo che fino al terzo grado di giudizio sei innocente; però forse, se tuo padre ha contribuito a costruire un mondo in cui sei colpevole già dalla fase istruttoria, quel che ti sta accadendo sa di nemesi. I fatti li avete letti ovunque: il giovane, con altri tre amici, ha avuto rapporti sessuali con una ragazza che dice d’essere stata stuprata, mentre i quattro dicono che c’era il consenso (che Beppe ...