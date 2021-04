"L'Italia non raggiungerà l'immunità di gregge a settembre" (Di martedì 20 aprile 2021) AGI - È una questione matematica: l'immunità di gregge non potrà essere raggiunta in Italia entro agosto e neanche a settembre, in quanto sebbene il numero dei vaccini stia volando, mancano all'appello gli under 18, per i quali non è in corso alcun tipo di vaccinazione anti Covid. A chiarirlo è il professor Fabrizio Pregliasco, virologo e docente dell'Università Statale di Milano, contattato dall'AGI. Dunque, sebbene le vaccinazioni abbiano superato quota 15 mila e con le dosi in arrivo nei prossimi mesi, entro luglio si potrebbe arrivare a vaccinare il 70% degli adulti, manca comunque all'appello la fascia da 1 a 18 anni. A ipotizzare che nell'arco di un paio di mesi, tra agosto e settembre, avremmo potuto raggiungere l'immunità di gregge era stata Maria Stella ... Leggi su agi (Di martedì 20 aprile 2021) AGI - È una questione matematica: l'dinon potrà essere raggiunta inentro agosto e neanche a, in quanto sebbene il numero dei vaccini stia volando, mancano all'appello gli under 18, per i quali non è in corso alcun tipo di vaccinazione anti Covid. A chiarirlo è il professor Fabrizio Pregliasco, virologo e docente dell'Università Statale di Milano, contattato dall'AGI. Dunque, sebbene le vaccinazioni abbiano superato quota 15 mila e con le dosi in arrivo nei prossimi mesi, entro luglio si potrebbe arrivare a vaccinare il 70% degli adulti, manca comunque all'appello la fascia da 1 a 18 anni. A ipotizzare che nell'arco di un paio di mesi, tra agosto e, avremmo potuto raggiungere l'diera stata Maria Stella ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia non Magaldi: ora Draghi cambi musica, sulla gestione Covid ... se non li farà Ranucci - avverte - i nomi li farò io, in modo che il pubblico italiano sappia ... Mario Draghi sta finalmente progettando di mettere l'Italia sulla strada della crescita e dell'uscita ...

Pass vaccinale: in arrivo la trappola per i non vaccinati ... visto che "potrebbero coadiuvare la graduale riapertura delle attività di ristorazione e sportive in Italia". Si profila dunque una grande discriminazione, tra vaccinati e non vaccinati, visto che i ...

"L'Italia non raggiungerà l'immunità di gregge a settembre" AGI - Agenzia Italia

Scuole, il virus colpisce ancora: diverse classi in quarantena nella Tuscia Un terzo dei nuovi casi riguarda minori. Ieri la ha Asl ha certificato che ulteriori 21 cittadini del Viterbese hanno contratto il Covid-19: tra questi, sette non hanno ancora compiuto la ...

