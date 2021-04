Israele vaccinerà i bambini | «Già presi accordi con Pfizer e Moderna | aspettiamo l’ok della Fda»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 aprile 2021)si prepara a vaccinare anche i. Ad annunciarlo è stato il premier Benjamin Netanyahu, che ha dato anche una tempistica: «Sei mesi». Netanyahu, parlandonuova campagna vaccinale che coinvolgerà tutta la popolazione, ha quindi confermato l’acquisto di ulteriori milioni di dosi di. Netanyahu: «Preparate le spalle» «Mi sono accordato conper 16 milioni di dosi di vaccino in più per i cittadini di», ha detto Netanyahu nel corso di una conferenza stampa. «Ci stiamo preparando per un’altra campagna di vaccinazione tra sei mesi, quindi preparate le spalle e anche i», ha aggiunto il premier israeliano, aggiungendo che il governo crede che «i vaccini saranno approvati per i ...