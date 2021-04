Germania, Armin Laschet è il candidato cancelliere della Cdu. Söder accetta la sconfitta (Di martedì 20 aprile 2021) La sfida per il dopo-Merkel in Germania sarà tra la Verde Annalena Baerbock e il conservatore Armin Laschet. Dopo l’annuncio del partito ecologista, anche l’Unione Cdu-Csu scioglie le riserve sul candidato cancelliere in vista delle elezioni federali di settembre. Laschet, leader dei democristiani tedeschi, ha vinto il braccio di ferro con Markus Söder, il capo del partito gemello bavarese. È stato lo stesso Söder ad annunciarlo in conferenza stampa, riconoscendo la vittoria del rivale dopo che nella notte l’esecutivo federale della Cdu aveva indicato nuovamente Laschet come candidato. “Accettiamo e rispettiamo” la decisione, ha detto il governatore bavarese. “C’è la responsabilità per il Paese ma c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) La sfida per il dopo-Merkel insarà tra la Verde Annalena Baerbock e il conservatore. Dopo l’annuncio del partito ecologista, anche l’Unione Cdu-Csu scioglie le riserve sulin vista delle elezioni federali di settembre., leader dei democristiani tedeschi, ha vinto il braccio di ferro con Markus, il capo del partito gemello bavarese. È stato lo stessoad annunciarlo in conferenza stampa, riconoscendo la vittoria del rivale dopo che nella notte l’esecutivo federaleCdu aveva indicato nuovamentecome. “Accettiamo e rispettiamo” la decisione, ha detto il governatore bavarese. “C’è la responsabilità per il Paese ma c’è ...

