Fiat e Lancia - Con il Superbonus sconti su tutti i modelli in pronta consegna

(Di martedì 20 aprile 2021) I marchihannoto l'iniziativa, che consentirà ai clienti di acquistare a condizioni particolarmente favorevoliinpresenti in gamma. Valido fino al 30 aprile 2021, con listini bloccati per tutto il mese corrente, ilpotrà essere sfruttato scaricando dai siti delle due Case un coupon dedicato, per vantaggi fino a 7.000 euro.su tutta la gamma. I voucher, specifici per ogni modello, saranno validi per tutte le vetture ine con finanziamento, anche senza usato. Sul fronte, l'importo del coupon per le citycar Panda e 500 sarà di 4.000 euro, che salirà a 4.700 per la Tipo, ...

Advertising

MarroneSrl : #Alzavetro Alzacristalli #Anteriore# MECCANISMO #DX LANCIA# MUSA# FIAT IDEA 03>04> 05> - ClubAlfaIt : Gamma #Fiat e #Lancia Ypsilon in promozione fino al 30 aprile con il Superbonus #LanciaYpsilon… - Mauro51527007 : @VenezianiMar Neppure quello si può fare, dr Veneziani, perchè i sigg. Fiat, dopo aver ricevuto in dono case automo… - eriickviniicius : RT @calciopedia: A família Agnelli tem o grupo Exor, que controla ou é acionista de empresas como Fiat, Ferrari, Jeep, Iveco, Ferrari, Mase… - NaTransversal : RT @calciopedia: A família Agnelli tem o grupo Exor, que controla ou é acionista de empresas como Fiat, Ferrari, Jeep, Iveco, Ferrari, Mase… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiat Lancia

Quattroruote

Un altro aspetto molto importante per le concessionarie diè la tutela della salute dei suoi clienti. Ogni showroom, infatti, è aperto nel rispetto delle disposizioni relative alla ...... in gara su unaX1/9 1300 di 6° raggruppamento con i colori Biella Motor Team. Per loro una ... ovvero Maurizio Crapa e Roberto Tosi, in gara suFulvia Coupè dell'APV Classic. "Per noi è ...Sconti su tutta la gamma. I voucher, specifici per ogni modello, saranno validi per tutte le vetture in pronta consegna e con finanziamento, anche senza usato. Sul fronte Fiat, l’importo del coupon pe ...È partito il "Superbonus" di Fiat e Lancia. Fino al prossimo 30 aprile, scaricando dai siti Fiat e Lancia il coupon dedicato all'iniziativa "Superbonus" e usufruendo del finanziamento dedicato, sarà p ...