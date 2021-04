Facebook tiene d’occhio i post sul processo per la morte di George Floyd (Di martedì 20 aprile 2021) (foto: Scott Olson/Getty Images)Mentre negli Stati Uniti si sta svolgendo il processo a Derek Chauvin, l’ex agente di polizia accusato di aver ucciso George Floyd a Minneapolis il 25 maggio 2020, con l’avvicinarsi del verdetto Facebook ha deciso di adottare maggiori misure di moderazione sui contenuti inerenti al tema. Per il social network la città di Minneapolis è diventata un “luogo ad alto rischio” e, pertanto, Facebook rimuoverà automaticamente tutti i post estremisti che invitano i manifestanti a imbracciare le armi durante il processo. Facebook, inoltre, agirà rimuovendo anche tutti i contenuti che non mostrano rispetto per la morte di Floyd. “Vogliamo trovare il giusto equilibrio tra il consentire alle persone ... Leggi su wired (Di martedì 20 aprile 2021) (foto: Scott Olson/Getty Images)Mentre negli Stati Uniti si sta svolgendo ila Derek Chauvin, l’ex agente di polizia accusato di aver uccisoa Minneapolis il 25 maggio 2020, con l’avvicinarsi del verdettoha deciso di adottare maggiori misure di moderazione sui contenuti inerenti al tema. Per il social network la città di Minneapolis è diventata un “luogo ad alto rischio” e, pertanto,rimuoverà automaticamente tutti iestremisti che invitano i manifestanti a imbracciare le armi durante il, inoltre, agirà rimuovendo anche tutti i contenuti che non mostrano rispetto per ladi. “Vogliamo trovare il giusto equilibrio tra il consentire alle persone ...

Advertising

_bufale_ : Facebook tiene d’occhio i post sul processo per la morte di George Floyd - antocalderone : Facebook tiene d’occhio i post sul processo per la morte di George Floyd - iL0VJIMIN : qn tiene facebook? - Valessiabi : RT @Almalibregalgos: ??????? Per questa primavera un po' pazza ci vuole proprio un bellissimo foulard levrieresco che vi tiene al calduccio e… - Maurizi61488550 : RT @Almalibregalgos: ??????? Per questa primavera un po' pazza ci vuole proprio un bellissimo foulard levrieresco che vi tiene al calduccio e… -