De Zerbi: «Domani non vorrei giocare contro il Milan, fa parte della Superlega» (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo l’uragano Superlega che ha travolto il calcio europeo, diversi allenatori sono stati chiamati a esprimere la propria posizione a riguardo. Non fa eccezione Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, che ha usato parole durissime di condanna al nuovo progetto, proprio in vista della sfida contro il Milan: “Domani non avrei piacere a giocare la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo l’uraganoche ha travolto il calcio europeo, diversi allenatori sono stati chiamati a esprimere la propria posizione a riguardo. Non fa eccezione Roberto De, allenatore del Sassuolo, che ha usato parole durissime di condanna al nuovo progetto, proprio in vistasfidail: “non avrei piacere ala L'articolo

