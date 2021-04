Covid | Garattini boccia il pass | è iniquo

Advertising

Giornaleditalia : Covid, Garattini: '1 su 100 può essere infetto' - napolista : #Garattini: «Paradossalmente, è più pericoloso dormire in un letto che fare il #vaccino» A Il Giornale: «Quei vacci… - MutiCarla : RT @Open_gol: Per il decano degli scienziati italiani tocca alle agenzie del farmaco fare subito chiarezza, prima che le bufale sui vaccini… - Pervinc31074925 : Vaccini Covid, Garattini: 'Più facile morire cadendo dal letto' , più dettagli : - CiaobyDany : RT @Open_gol: Per il decano degli scienziati italiani tocca alle agenzie del farmaco fare subito chiarezza, prima che le bufale sui vaccini… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Garattini

... ha sicuramente un rischio basso di essere portatore del, ma sarei cauto - ha detto all'... ha rimarcato il farmacologo Silvio, presidente dell'Istituto Mario Negri. 'In questa fase ...Sul fronte delle riaperture,non si nasconde: "Bisogna stare attenti che non siano premature. È giusto pensare a questa fase, ma non dimentichiamo che ad oggi abbiamo 500mila persone ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, Il Ministero della Salute ha ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, Il Ministero della Salute ha ...