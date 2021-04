Covid, Draghi: «Non sappiamo quanto durerà pandemia o quando sarà la prossima» (Di martedì 20 aprile 2021) Appuntamento per il prossimo 21 maggio a Roma per il Global Health Summit. Nel messaggio introduttivo da parte di Mario Draghi sono arrivate, però, dichiarazioni che hanno una valenza significativa nell'ambito dell'attualità. Il presidente del Consiglio dei Ministri ha partecipato, insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, al webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile. Covid, parla il premier Mario Draghi L'Italia, l'Unione Europea e il mondo sono tutti schierati sullo stesso fronte: vincere la lotta contro il Covid e porre fine ad una pandemia che può ormai essere considerata un fenomeno epocale in corso. Da parte del premier è arrivata un'indicazione chiara rispetto alla necessità di essere preparati al futuro. Un'esigenza che può essere soddisfatta con ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 aprile 2021) Appuntamento per il prossimo 21 maggio a Roma per il Global Health Summit. Nel messaggio introduttivo da parte di Mariosono arrivate, però, dichiarazioni che hanno una valenza significativa nell'ambito dell'attualità. Il presidente del Consiglio dei Ministri ha partecipato, insieme alla presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, al webinar di ascolto con i rappresentanti della società civile., parla il premier MarioL'Italia, l'Unione Europea e il mondo sono tutti schierati sullo stesso fronte: vincere la lotta contro ile porre fine ad unache può ormai essere considerata un fenomeno epocale in corso. Da parte del premier è arrivata un'indicazione chiara rispetto alla necessità di essere preparati al futuro. Un'esigenza che può essere soddisfatta con ...

Advertising

eziomauro : Covid, Draghi: 'Con i vaccini fermiamo il peggio della pandemia. Ma la sanità va ristrutturata' - fattoquotidiano : Draghi: “Impreparati ad affrontare il Covid. Ora bisogna ristrutturare i sistemi sanitari ed essere pronti per il f… - repubblica : Covid, Draghi: 'Con i vaccini fermiamo il peggio della pandemia. Ma la sanità va ristrutturata' - GiovannaPasq : #coronavirus #COVID19 #Draghi, 'non sappiamo quanto durerà, ma dobbiamo essere meglio preparati per il futuro'. Il… - YRetlaw : RT @Andyphone: @GiorgiaMeloni @Corriere @FratellidItalia Draghi e Speranza vogliono usare il Covid per tenere il paese e i cittadini spaven… -