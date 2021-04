Covid: Boccia, 'con regioni e comuni leale collaborazione o è il caos' (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Il ruolo delle regioni e dei Sindaci era e resta fondamentale per il loro differente ruolo di autorità sanitarie sui territori. Lo è stato per fronteggiare l'emergenza sanitaria e sociale e lo sarà anche nella ripartenza". Lo dice Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd. "Lo dice la Costituzione, ma lo conferma il fatto che presidenti e sindaci sono eletti direttamente dal popolo che resta la massima e unica legittimazione in una democrazia, a maggior ragione in una fase così complessa sul piano sociale -prosegue il deputato del Pd-. Solo esercitando costantemente la leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali rendiamo efficace l'azione del decisore pubblico, altrimenti il rischio caos è inevitabile”. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Il ruolo dellee dei Sindaci era e resta fondamentale per il loro differente ruolo di autorità sanitarie sui territori. Lo è stato per fronteggiare l'emergenza sanitaria e sociale e lo sarà anche nella ripartenza". Lo dice Francesco, responsabile Enti locali del Pd. "Lo dice la Costituzione, ma lo conferma il fatto che presidenti e sindaci sono eletti direttamente dal popolo che resta la massima e unica legittimazione in una democrazia, a maggior ragione in una fase così complessa sul piano sociale -prosegue il deputato del Pd-. Solo esercitando costantemente latra i diversi livelli istituzionali rendiamo efficace l'azione del decisore pubblico, altrimenti il rischioè inevitabile”.

