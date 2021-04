Come funziona la piattaforma digitale per la Conferenza sul futuro dell’Europa (Di martedì 20 aprile 2021) L’avvenire dell’Europa è online: dal 19 aprile è attiva la piattaforma multilingue digitale per la Conferenza sul futuro dell’Europa, un evento che si terrà entro la primavera del 2022. Un appuntamento importante che inizia già da adesso, visto che si pone Come obiettivo quello di riformare le istituzioni comunitarie e dare voce ai cittadini nei suoi processi decisionali. L’Unione europea ha previsto un evento inaugurale il prossimo 9 maggio, giorno dell’Europa: ciò che resta ancora da vedere è se tale appuntamento sarà online o anche in presenza, ma questo dipenderà dall’andamento dell’epidemia di Covid-19. La piattaforma è semplice e ben organizzata. Sulla pagina future.europa.eu è possibile organizzare eventi, contribuire ai ... Leggi su linkiesta (Di martedì 20 aprile 2021) L’avvenireè online: dal 19 aprile è attiva lamultilingueper lasul, un evento che si terrà entro la primavera del 2022. Un appuntamento importante che inizia già da adesso, visto che si poneobiettivo quello di riformare le istituzioni comunitarie e dare voce ai cittadini nei suoi processi decisionali. L’Unione europea ha previsto un evento inaugurale il prossimo 9 maggio, giorno: ciò che resta ancora da vedere è se tale appuntamento sarà online o anche in presenza, ma questo dipenderà dall’andamento dell’epidemia di Covid-19. Laè semplice e ben organizzata. Sulla pagina future.europa.eu è possibile organizzare eventi, contribuire ai ...

