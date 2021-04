Cda Rai, Salvini punta su Storace consigliere. Il Pd pensa all’ex parlamentare Silvia Costa (Di martedì 20 aprile 2021) Si avvicinano inesorabili le scelte per il Cda della Rai. Se per Ad e Presidente il pallino è in mano a Mario Draghi e su TPI ne abbiamo già parlato diffusamente (“la politica avrà il suo peso ma dovrà meritarselo” spiegano da Palazzo Chigi) per i consiglieri del Cda la parola passa decisamente nelle mani dei partiti. Se Salvini e la Lega starebbero meditando di puntare su Francesco Storace, il Pd è ancora alla ricerca del proprio candidato che dovrà sostituire l’uscente Rita Borioni. “Dovrà essere una donna”, dicono dal Nazareno. In questo clima, questa sera si riuniranno i componenti della Commissione parlamentare di Vigilanza del Partito democratico. Sembra che la capogruppo Valeria Fedeli voglia lanciare l’ex parlamentare Silvia Costa per il settimo piano di Viale ... Leggi su tpi (Di martedì 20 aprile 2021) Si avvicinano inesorabili le scelte per il Cda della Rai. Se per Ad e Presidente il pallino è in mano a Mario Draghi e su TPI ne abbiamo già parlato diffusamente (“la politica avrà il suo peso ma dovrà meritarselo” spiegano da Palazzo Chigi) per i consiglieri del Cda la parola passa decisamente nelle mani dei partiti. See la Lega starebbero meditando dire su Francesco, il Pd è ancora alla ricerca del proprio candidato che dovrà sostituire l’uscente Rita Borioni. “Dovrà essere una donna”, dicono dal Nazareno. In questo clima, questa sera si riuniranno i componenti della Commissionedi Vigilanza del Partito democratico. Sembra che la capogruppo Valeria Fedeli voglia lanciare l’exper il settimo piano di Viale ...

Advertising

HakulinenMaria : RT @Michele_Anzaldi: Nomine Rai. CdA in scadenza ma piovono poltrone alle direzioni di sede. Job Posting? Non pervenuto - MariaCostaBonec : RT @Michele_Anzaldi: Nomine Rai. CdA in scadenza ma piovono poltrone alle direzioni di sede. Job Posting? Non pervenuto - patriziadegioia : RT @Michele_Anzaldi: Nomine Rai. CdA in scadenza ma piovono poltrone alle direzioni di sede. Job Posting? Non pervenuto - Michele_Anzaldi : Nomine Rai. CdA in scadenza ma piovono poltrone alle direzioni di sede. Job Posting? Non pervenuto - ThornXYZ : Draghi sta intervenendo direttamente nella scelta dei cda delle partecipate pubbliche, compresa la rai, lasciando a… -