Calciomercato Juventus e Inter | c’è anche il Napoli | Idea in casa Barcellona

Advertising

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - gilnar76 : Conferenza stampa Pirlo LIVE: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : #Juve Parma: due possibili ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - calciomercatoit : ??#Mbappé avrebbe incaricato una persona di fiducia di cercargli casa a #Madrid ??#CMITmercato - gilnar76 : Conferenza stampa Pirlo LIVE: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Calcio mercato web

, i bianconeri hanno come primi obiettivi per la nuova stagione due profili provenienti dalla Serie A., i bianconeri hanno già le idee chiare su quello che ...1 Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della, parla a Radio Punto Nuovo della nascita della Superlega: 'Agnelli ha ricevuto accuse pesantissime, ora deve delle spiegazioni a tutti. Le squadre coinvolte nella Superlega sono tutte ...Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus. Calciomercato Juventus, il sogno per la panchina è Allegri. In pole position per il ruolo di allenatore della Juventus ci sarebbe ovviamente Massimi ...Calciomercato Juventus, ieri sera nel programma Tiki Taka, Raffaele Auriemma ha detto che anche il Napoli è su Allegri. Al suo posto il presidente De Laurentis starebbe pensando in grande e proprio Al ...